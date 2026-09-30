'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan sanatçı, 1986 yılında çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 57 yıllık sanat hayatına 19 albüm sığdıran Kahtalı, halk müziğine önemli eserler kazandırdı.

Yıllarca yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayın koordinatörlüğü ve klip yönetmenliği yapan, aynı zamanda sanatçının kirvesi olan Celal Ulusu, bir vefa borcu olarak Mustafa Kahtalı'nın anısına özel bir klip çekti. 'Kaderimi Yaz Kalbime' adlı klipte, sanatçının adının yaşatıldığı kurumlara, sanatçı dostlarının anı ve düşüncelerine, ayrıca Kahta esnafının duygu ve değerlendirmelerine yer verildi.

Kirvesine son vefa borcunu yerine getirdiğini belirten Celal Ulusu, şu ifadeleri kullandı:

'Çok kıymetli kirvem Mustafa Kahtalı'nın anısına bir vefa borcu olarak bu klibi hazırladık. Bizler onu asla unutmayacağız. Türküleriyle gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Bu özel ve son klibi de tüm hayranlarına ve sevenlerine armağan ediyoruz.'

Kaynak : PERRE