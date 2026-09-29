Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Hülya Torun Yeterge, Özel Eğitim Öğretmeni Merve Doğan ve Psikolojik Danışman Abdurrahman Çiçek eğitimci olarak katıldı.

ÖZEL EĞİTİM VE AİLE İÇİ İLETİŞİM ELE ALINDI

Seminerlerde erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu, özel eğitimin otizmli bireylerin gelişimindeki yeri ve önemi, eğitim sürecinde aile katılımı, aile içi iletişim, çatışma çözümü ve stres yönetimi konuları ele alındı.

Gerçek yaşamdan vaka örneklerinin de değerlendirildiği eğitimlerde, ailelerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara ilişkin uygulamaya dönük bilgiler paylaşıldı.

AİLELER UZMANLARA SORULARINI YÖNELTTİ

Eğitim süresince düzenlenen soru-cevap bölümlerinde aileler yaşadıkları sorunları doğrudan uzmanlarla paylaşma imkanı buldu.

Ebeveynlerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen bölümlerde, otizmli bireylerin eğitim ve sosyal yaşam süreçlerinde karşılaşılan güçlükler değerlendirildi, çözüm yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇOCUKLAR VE AİLELER AHŞAP BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

Programın ardından çocukların ve ebeveynlerin birlikte katıldığı ebeveyn destekli ahşap boyama atölyesi gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri birlikte üretme, paylaşma ve eğlenme imkanı bulurken, yapılan ikramlarla etkinlik ailelerin bir araya geldiği sosyal bir buluşmaya dönüştü.

ŞENLİK: ÖZEL EĞİTİM BİR HAYATA DOKUNUŞTUR

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, otizmli bireylerin yalnızca eğitim ortamlarında değil, yaşamın bütün alanlarında desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Şenlik, 'Otizmli bireylerin hayatına dokunmanın yolu, önce ailelerini güçlendirmekten geçiyor. Çünkü aile, çocuğun hayatındaki en önemli destek mekanizmasıdır. Ancak ailelerin doğru bilgiye, uzman desteğine ve dayanışmaya erişebilmesi de büyük önem taşıyor' dedi.

'ÖZEL EĞİTİM YALNIZCA AKADEMİK BECERİ KAZANDIRMAZ'

Özel eğitimin otizmli bireylerin yaşamında çok yönlü bir işlev taşıdığına dikkat çeken Şenlik, 'Özel eğitim, otizmli bireyler için yalnızca akademik becerilerin kazandırıldığı bir süreç değildir. İletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, bağımsızlaşabilmek, sosyal yaşama katılabilmek ve yaşam kalitesini artırabilmek açısından son derece önemli bir destek alanıdır' ifadelerini kullandı.

Erken dönemde başlayan, bireyin ihtiyaçlarına göre planlanan ve aile katılımıyla sürdürülen özel eğitim çalışmalarının önemine vurgu yapan Şenlik, ailelerin uzmanlarla bir araya gelmesinin de büyük değer taşıdığını söyledi.

'AİLELER KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEMELİ'

Şenlik, 'Bugün burada olduğu gibi ailelerimizin uzmanlarla buluşması, sorularını doğrudan sorabilmesi, deneyimlerini paylaşabilmesi ve çocuklarıyla birlikte sosyal etkinliklere katılabilmesi bizler için çok kıymetli. Çünkü hedefimiz yalnızca otizmi anlatmak değil; otizmli bireylerin toplumun her alanında var olduğu, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediği ve herkesin eşit biçimde sosyal yaşama katılabildiği bir toplumun güçlenmesine katkı sunmaktır' dedi.

Bu tür çalışmaların otizmli bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve kapsayıcı sosyal yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Şenlik, 'Bilgiyle güçlenen aileler, doğru eğitimle desteklenen çocuklar ve kapsayıcı bir toplum için çalışmalarımız artarak devam edecektir' ifadelerini kullandı.

EĞİTİMCİLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Program sonunda eğitime katkı sunan Dr. Hülya Torun Yeterge, Özel Eğitim Öğretmeni Merve Doğan ve Psikolojik Danışman Abdurrahman Çiçek'e, Adıyaman Otizm Derneği'ne verdikleri katkı ve desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak : PERRE