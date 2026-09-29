İhtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla düzenlenecek kermeste yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin satışa sunulması planlanıyor. Organizasyondan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.

KERMES ÜÇ GÜN SÜRECEK

Umut Kervanı Adıyaman tarafından düzenlenecek kermes 2, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak etkinlik, sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam 22.00'ye kadar devam edecek.

Kermes, Adıyaman kent merkezinde Meydan Camii karşısında bulunan Eski 56 Evleri alanında kurulacak.

TÜM HAYIRSEVERLERE DAVET

Umut Kervanı Adıyaman, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla gerçekleştirilecek kermese tüm hayırseverleri davet etti.

Organizasyonda gönüllülerin hazırlayacağı ürünlerin yanı sıra farklı yiyecek ve ihtiyaç ürünlerinin de ziyaretçilere sunulması bekleniyor.

Kermes aracılığıyla hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması hem de kentte yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İRTİBAT NUMARASI AÇIKLANDI

Kermese ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların 0530 579 20 75 numaralı telefon üzerinden iletişim kurabileceği bildirildi.

Umut Kervanı Adıyaman, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek kermesin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmasını hedefliyor.

Kaynak : PERRE