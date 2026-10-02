Uzun yıllardır yerel basında çeşitli görevlerde bulunan Ömer Karakuş, gazetecilik mesleğine olan bağlılığı, etik duruşu ve kamu yararını önceleyen habercilik anlayışıyla tanınıyor.

Basın Konseyi, basın özgürlüğünü savunmanın yanı sıra meslek ilkelerine aykırı yayınlara karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi ve gazetecilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

'MESLEKİ SORUMLULUĞUMUZU BİR ADIM DAHA ARTIRDI'

Basın Konseyi üyeliğine ilişkin açıklamada bulunan Karakuş, şunları söyledi:

'Basın Konseyi'nin temel ilkeleri olan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı çerçevesinde çalışmaya devam edeceğim. Bu üyelik, mesleki sorumluluğumuzu bir adım daha artırdı. Üyeliğimi kabul ederek mesleki sorumluluğumu bir adım ileriye taşıma fırsatı sunan Basın Konseyi Başkanımız Sayın Pınar Turenç'e ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.'

ÇOK SAYIDA MESLEK KURULUŞUNDA ÜYELİĞİ BULUNUYOR

Ömer Karakuş; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC), Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Yerel Basın Birliği, Anadolu Basın Birliği ve Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği üyesi.

GAZETECİLİĞE RADYO TEK FM'DE BAŞLADI

1983 yılında Adıyaman'da doğan Ömer Karakuş, medya kariyerine Adıyaman Radyo Tek FM'de program sunuculuğu yaparak başladı.

2008-2010 yılları arasında özel bir televizyon kanalında muhabirlik ve haber editörlüğü yapan Karakuş, 2010-2016 yılları arasında Işık Gazetesi ve Adıyaman'da Bugün Gazetesi'nde muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu.

Karakuş, 23 Aralık 2015 tarihinde T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı basın kartı sahibi oldu.

Daha sonra özel bir televizyon kanalında bir buçuk yıl boyunca haber müdürlüğü ve haber sunuculuğu görevlerini üstlenen Karakuş, aynı dönemde tartışma programlarının sunuculuğunu da yaptı.

Ardından Adıyaman'da Haber Gazetesi'ni kurarak bağımsız gazetecilik çalışmalarına devam etti.

GAZETECİLİK ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERLE KARŞILIK BULDU

Ömer Karakuş, 25. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri kapsamında 10 Nisan 2022 tarihinde 'Yetkililer Kanal Yaptı, Suyu Unuttu' başlıklı haberiyle Yerel Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü. Karakuş, ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'ten aldı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2022 yılında düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'nde ise 'Hayatını Sanata Adadı, Kahtalı Mıçe Hayat Hikayesini Adıyaman'da Haber'e Anlattı' başlıklı röportajıyla birincilik ödülüne değer görüldü.

Journo.com'da 24 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan 'İlk Defa Gözlerim Dolarak Fotoğraf Çektim' başlıklı röportajı da övgüye değer bulunan Karakuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2024 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri kapsamında 'İnternet Röportaj Övgü Ödülü' kazandı. Karakuş, plaketini Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz'den aldı.

ADIYAMAN'DA HABER'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

2023 yılında deprem sürecinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda yorumcu olarak yer alan Ömer Karakuş, kurucusu olduğu Adıyaman'da Haber Gazetesi ile www.adiyamandahaber.com haber portalının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Karakuş, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu.

Kaynak : PERRE