Trafik kazalarının yarısından fazlası motosiklet türü araçları kapsıyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, motosiklet türü araçların trafikte artan etkisine ve bu araçların karıştığı kazalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, motosiklet kazalarının yalnızca trafik güvenliği açısından değil, can kayıplarıyla da ciddi sonuçlar doğurduğuna vurgu yaparak, motosiklet sürücülerine ve araç sürücülerine önemli uyarılarda bulundu.

“2024’te motosiklet kazalarında bin 584 can kaybı yaşandı”

Açıklamasında, 2024 yılı içinde motosikletlerin karıştığı kazalarda bin 584 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yerlikaya, sürücülere şöyle seslendi:

“Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.”

“Araç sürücüleri motosiklet kullanıcılarına karşı daha dikkatli olmalı”

Bakan Yerlikaya, araç sürücülerini de trafik güvenliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Motosiklet sürücülerinin trafikte eşit haklara sahip olduğunun altını çizen Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Araç kapısını açmadan önce mutlaka aynadan motosiklet geliyor mu diye kontrol edelim. Kötü hava koşulları ve gece saatleri motosiklet kullanıcıları için daha büyük riskler oluşturur. Bu nedenle bu sürücülere karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım.”

1 haftada 3,6 milyon araç denetlendi

Bakan Yerlikaya ayrıca, 3-10 Nisan tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince yürütülen genel trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre:

3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi,

31 sürücüye sesli/ışıklı uyarı cihazı kullanımı nedeniyle işlem yapıldı,

166 bin 960 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi,

28 bin 697 araç muayenesiz trafiğe çıktığı için işlem gördü,

30 bin 290 sürücü emniyet kemeri kullanmadı,

13 bin 960 kişi sürücü belgesiz araç kullandı,

6 bin 971 araçta zorunlu trafik sigortası bulunmadı.

Yerlikaya, diğer ihlallerle birlikte toplamda 497 bin 591 sürücü ve araca işlem yapıldığını kaydetti.

Kaynak : PHA