AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, ilk deprem saat 10.53’te 3.2 büyüklüğünde, ardından saat 11.10’da 3.6, saat 11.29’da 4.1, ve son olarak saat 11.59’da yine 3.2 büyüklüğünde dört deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüklerini sırasıyla 3.4, 4.0, 4.2 ve 3.2 olarak açıkladı.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Depremler sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak bölge halkı, özellikle 4 büyüklüğünü aşan sarsıntılarda kısa süreli panik yaşadı. AFAD ve yerel yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olumsuz bir ihbar almadıklarını bildirdi.

"Vatandaşlarımızın resmi kaynakları takip etmesi önemli"

Yetkililer, Van’ın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek vatandaşların sosyal medya yerine resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve afet bilinci konusunda hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Depremlerin merkez üssü olarak Tuşba ilçesi kırsalı işaret edilirken, sarsıntıların çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kaynak : PHA