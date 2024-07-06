Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Narince köprüsü yakınlarında Mithat Köse (48) idaresindeki 05 LK 554 plakalı otomobil Mehmet Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonetle kava kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan M.L (56) ile M.L (14) kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri tarafından araçlarda sıkışanlar çıkartıldı. Hazırda bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mithat Köse, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan M.L (56) ile M.L (14) ise ambulanslarla Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mithat Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA