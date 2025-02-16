Türk arabesk ve halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda hayranı katıldı.

Kahtalı Mıçe’nin vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Sevenleri, onun eserleriyle daima yaşayacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.