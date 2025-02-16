Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kahta tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı

Yurtdışından, şehir dışından ve Adıyaman'ın dört bir yanından gelen Mıçe dostları Kahta'da, ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu. Adıyaman İl Protokolü, Milletvekilleri, İş İnsanları, STK ve Siyasi Parti temsilcileri, sanatçılar, sevenleri ve Kahtalı Mıçe'nin ailesi Kahta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılırken, daha büyük bir kalabalık, mezarlıkta cenaze namazı ve defin için hazır bulundu.

Uzun Süredir Hastalıkla Mücadele Ediyordu

Kahtalı Mıçe olarak tanınan Mustafa Kahtalı, geçen yıl Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmasının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Bağırsaklarında tümör tespit edilen ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, uzun süre kemoterapi aldı.

Tedavi sürecinde ailesi ve sanat camiasındaki dostları tarafından yalnız bırakılmayan sanatçı, son 4 ayını özel bir hastanede geçirdi. 74 yaşındaki sanatçı, 15 Şubat 2025 tarihinde Antalya’da hayatını kaybetti.

Son Paylaşımı 6 Şubat’ta Olmuştu

Kahtalı Mıçe, son paylaşımını 6 Şubat 2025 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde yaptı. Hastane odasından çektiği videoda, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anarak, “Bugün depremin ikinci yılı. Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim, dualarınızı eksik etmeyiniz, var olunuz” ifadelerini kullandı.

Sanat Hayatı ve Mirası

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında zorlu şartlar altında büyüyen sanatçı, pamuk tarlalarında çalışırken türkü söylemeye başladı.

1975-1985 yılları arasında, kayıtlara geçmeyen ve resmi olarak yayımlanmayan birçok türkü seslendirdi. 1980 darbesi sonrası Kürtçe şarkılar söylediği için bir yıl cezaevinde kaldı.

Sanat hayatına “Kara Gözlüm” albümüyle başlayan sanatçı, asıl büyük çıkışını 1986 yılında yayımladığı "Gurbet Kuşu" albümüyle yaptı.

57 yıllık sanat hayatına 19 albüm sığdıran sanatçı, müziğiyle göç, gurbet, aşk ve toplumsal meseleleri işleyen eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Adıyaman Üniversitesi'nde İsmi Yaşatılıyor

Adıyaman Üniversitesi Senatosu, Mustafa Kahtalı’nın isminin Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na verilmesi yönünde karar aldı. 2024 yılı Ekim ayında düzenlenen törende, dönemin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın kültürel mirasına yaptığı katkılara vurgu yaparak sanatçının isminin yaşatılacağını açıkladı.

Sanatçının Kızı: “Babam Toplumsal Hafızanın Yaşayan Ender İsimlerindendi”

Kahtalı Mıçe’nin hastalığı süresince yanından ayrılmayan kızı Venda Altuntaş, babasının halkın içinden gelen bir sanatçı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini ve insana dair her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek ‘Halk Adamı’ olmayı başardı. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun.”

Kahtalı Mıçe’nin Albümleri ve Müzik Kariyeri

Sanatçının müzik kariyerinde Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok eser yer aldı. Kahtalı Mıçe’nin çıkardığı albümler arasında şunlar bulunuyor:

Kara Gözlüm (1985)

Gurbet Kuşu (1986)

Dilek Dağı (1987)

Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988)

Acı Günlerim (1989)

Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991)

Böyle Olur mu-Nerdesin (1993)

Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996)

Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997)

Damımıza Kar Yağdı (1999)

Usta ile Çırak (2002)

Tık Dedi (2003)

Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (2003)

Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006)

Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009)

Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013)

Yıllar Sensiz Geçiyor (2016)

Tencere Dibin Kara (2023)

Sanatıyla halkın gönlünde iz bırakan Kahtalı Mıçe, müziğiyle unutulmaz isimler arasında yer almaya devam edecek. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak : PHA