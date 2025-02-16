Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1953 yılında dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mustafa Kahtalı'nın cenazesi sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi. 74 yaşındaki Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoy eşliğinde Kahta'ya getirildi. Mustafa Kahtalı için ilk olarak ismini taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül, Mehmet Seske, ailesi, sevenleri, ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların yapılmasının ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınarak, Çağrı Cami'sine götürüldü. Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.



Kaynak : PHA