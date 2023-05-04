Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4007 TUBİTAK bilim şenliğinde sanat, robotik kodlama, astronomi, bilimsel araştırma, akıl ve zeka oyunları gibi kurulan 27 farklı atölyede deneyim kazandılar.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler tarafından ilçemizde eğitim gören öğrencilere atölyelerde teorik ve pratik eğitim verildi. Şenliğe, Pamukkale Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri de destek verdi.

Depremden etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla TUBİTAK 4007 Afet Bölgelerine özel olarak hazırlanan bilim şenliğinde öğrenciler hem deneyim kazandılar hem de eğlendiler.

Yaklaşık üç gün sürecek olan şenlikleri inceleyen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilim Şenliğinin, öğrencilerin bilime olan merakını ve ilgisini artırdığını belirten Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, etkinliğin öğrenciler için eğlenceli bir öğrenme olanağını sağladığını söyledi.

Bilimsel düşünceyi teşvik etmek için bu tür etkinliklerin güzel bir araç olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin farklı ilgi alanlarına da yönelik olarak tasarlanması gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin bilime olan meraklarını uyandırarak gelecekteki bilim insanları ve teknoloji uzmanları için önemli bir temel oluşturuyor. Yine aynı şekilde bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin hayal gücünün gelişmesine ve bilimsel konular hakkında daha iyi bir tecrübe kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Proje Koordinatörü Hayriye Olgun ve projede görev alan öğretmenlere teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim."



Kaynak : PHA