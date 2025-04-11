Adıyaman merkezli yürütülecek olan proje kapsamında, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer alacağı programlarla öğrencilerin, TEKNOFEST, TÜBİTAK ve GAP Yeşil İnovasyon Projesi gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara aktif katılımı teşvik edilecek.

Yapay Zekâ ve Yeni Nesil Teknolojilerde Eğitim Vurgusu

TeknoPlatform’un en dikkat çeken başlıkları arasında yapay zekâ, robotik kodlama, programlama dilleri ve 3D teknolojiler yer alıyor. Bu başlıklar, çağın en kritik alanlarını oluştururken, öğrencilerin bu alanlarda erken yaşta eğitim almaları hem bireysel gelişimleri hem de ülkenin teknolojik kalkınması açısından büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre, özellikle yapay zekâ okuryazarlığı genç yaşlarda edinildiğinde, bireylerin analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcı üretim kapasitesi belirgin şekilde artıyor. Bu bağlamda TeknoPlatform, sadece eğitim değil, geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle Adıyaman ve çevresi için stratejik bir vizyon sunuyor.

Adıyaman ve Türkiye’ye Katkı Sunacak

Bu platformla birlikte Adıyaman, teknoloji eğitiminde örnek şehirlerden biri olmayı hedefliyor. Anadolu'nun farklı noktalarında gençlerin teknolojiye erişimini artırmak, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlık hedeflerine de doğrudan katkı sunacak.

Özellikle deprem bölgesi olarak yeniden yapılanma sürecinde olan Adıyaman’da, bu tür nitelikli projeler gençler için umut kaynağı olurken, aynı zamanda kentte nitelikli insan gücünün yetişmesine ve yerelden teknoloji üretimi hedeflerine de ivme kazandıracak.

Kuştepe: “Gençlerimizi Geleceğin Türkiye’sine Hazırlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Özel Teknokent Koleji Müdürü Bekircan Kuştepe, TeknoPlatform’un sadece bir eğitim girişimi değil, aynı zamanda ilham veren bir topluluk olmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman başta olmak üzere bölge öğrencilerinin geleceğin teknolojilerine hâkim bireyler olarak yetişmesi için yola çıktık. Bu platformda yapay zekâdan robotik kodlamaya kadar birçok alanda öğrencilerimizi hem teorik hem pratik anlamda donatacağız. Biz inanıyoruz ki, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerimiz, bugünden bu teknoloji iklimiyle tanışmalıdır.”

Topluma Açık Etkinlikler, Geniş Katılımlı Organizasyonlar Planlanıyor

TeknoPlatform çatısı altında şehrin genelinde düzenlenecek teknoloji fuarları, yarışmalar ve halka açık etkinliklerle toplumun tüm kesimlerinin teknolojiyle buluşturulması amaçlanıyor. Teknokent Koleji’nin geleneksel TEKNOKENTFEST etkinliği de bu platform aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşacak.

Bu çalışmalar, Adıyaman’da yenilikçi ve üretken bir toplumsal kültürün gelişmesini hedefliyor.

Kaynak : PHA