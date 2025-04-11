Kablan, açıklamasında Adıyaman Belediye Meclisi’nde dün gerçekleşen bir olayla ilgili tepkisini dile getirerek, “CHP zihniyetinin özgürlük, demokrasi ve basın ilkelerine ne denli uzak olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Kablan, Belediye Meclis toplantısında kentte uzun süredir gazetecilik yapan Hacı Gelir’in soru sormasının engellendiğini, olaya tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Kağan Taş’ın ise fiziki müdahaleye maruz kaldığını iddia etti. Kablan, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“'Özgür basın' sloganlarını sıkça kullanan CHP'nin bu söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı, İzmir’den ithal edilen Belediye Başkan Yardımcısı’nın sergilediği tahammülsüz tutumla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hacı Gelir’in soru sormasının engellenmesi ve Meclis Üyemiz Kağan Taş’a yönelik fiziki saldırı, sadece kişilere değil, doğrudan basın özgürlüğüne ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelmiştir.”

Kablan, olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Bu hadsizliği, bu seviyesizliği ve CHP’nin tahammülsüz yönetim anlayışını en sert şekilde kınıyoruz. AK Parti olarak bu sürecin hem hukuki hem siyasi zeminde sonuna kadar takipçisi olacağız. Adıyaman halkının iradesinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Olayla ilgili CHP kanadından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA