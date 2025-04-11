Milletvekili Özhan, yapılan görüşmelerde hem mevcut projelerin hızlandırılması hem de yeni yatırımların planlanması için ilgili bakanlık yetkilileriyle kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede Özhan, şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sn. Kemal Memişoğlu ve bakanlık bürokratlarımızla bir araya gelerek, Adıyaman’daki sağlık yatırımları ve hizmetleri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Adıyaman eski Devlet Hastanesi’nin ikmal ihalesinin yapılması, Altınşehir’de planlanan ve yer tahsisi tamamlanan yeni Devlet Hastanesi’nin yapım ihalesine geçilmesi konularında ilerleme sağlandı.”

Özhan, görüşmede ayrıca ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine dair taleplerini de ilettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerimize hizmet verecek şekilde planlanan Besni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yapılması, Besni Devlet Hastanesi’nin kardiyoloji ünitesinin güçlendirilmesiyle kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın yerinde tedavi edilebilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Gölbaşı Devlet Hastanesi için fizibilite çalışmaları yapılması ve hastanenin modernize edilmesi veya yeniden inşasına karar verilmesi yönündeki taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik.”

Vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özhan, sürece destek veren Sağlık Bakanı Memişoğlu’na teşekkür etti.

Kaynak : PHA