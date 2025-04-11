Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı prefabrik yapıların birinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, prefabrik yapıda kalan işçilere ait çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA