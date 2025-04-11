Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Sağlık Merkezi; pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü gibi temel sağlık uygulamalarının yanı sıra ilkyardım müdahaleleri ve ruhsal destek hizmetleriyle de kampüs yaşamına önemli katkılar sunacak.

Merkez Kampüste gerçekleştirilen açılış törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Tabipler Odası Başkanı Dr. Erdal Yavuz, Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, Bupa Türkiye Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar, Girişimci Sağlık Mensupları Derneği Başkanı Dr. Şevval Karadağ ile çok sayıda akademisyen, üniversite personeli ve öğrenci katıldı.

Rektör Keleş: “Bu Merkez, Sağlık Hakkının Kurumsal Bir Yansımasıdır”

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversite yaşamında sağlık hizmetlerine erişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeni merkezin öğrenciler ve üniversite çalışanları için büyük kolaylık sağlayacağını belirten Keleş, şunları söyledi:

“Sağlık hizmetlerine erişimin sadece bir ayrıcalık değil, aynı zamanda temel bir hak olduğu bilinciyle; öğrencilerimizin, personelimizin ve ailelerinin bu hakka kolayca ulaşabilmesini sağlayacak çok değerli bir eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkezin kurulmasına katkı sağlayan başta Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Gürcan olmak üzere tüm destekçilere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Prof. Dr. Keleş ayrıca, merkezin eğitim-öğretimin yanı sıra bedensel ve ruhsal iyilik haline verilen önemin bir simgesi olduğunu belirterek, merkezin Adıyaman Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirdiğini dile getirdi.

Bupa Türkiye: “Bu Toprağın İnsanlarına El Uzatmaya Devam Edeceğiz”

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ise açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından toplumun yanında olmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bupa Türkiye ailesi olarak bu merkezle birlikte anlamlı bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinden sonra bu topraklara bir nebze de olsa nefes olmak istedik. Biz yardımsever, fedakâr ve paylaşmayı bilen bir toplumuz. Bu coğrafyanın güzel insanlarına elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Merkezimizin Adıyaman ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek Sağlık Merkezi resmî olarak hizmete açıldı.

Merkez, kampüs içerisindeki öğrenci ve personele ücretsiz sağlık hizmetleri sunarak üniversite topluluğunun yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA