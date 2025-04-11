Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican Kızılay ile eşi Beste Kızılay arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, evde bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Beste Kızılay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Alican Kızılay jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA