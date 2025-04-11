Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak olan kongreye, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner’in katılması bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kongremiz, partimizin teşkilat yapısını güçlendirme ve yerel düzeydeki çalışmalarını daha da ileriye taşıma noktasında önemli bir adım olacaktır. Tüm Adıyamanlı ve Kahtalı hemşehrilerimizi bu anlamlı günde yanımızda görmekten onur duyarız” denildi.

Kaynak : PHA