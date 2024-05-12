Dernek Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder ve Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanı Zeynel Karadağ, 12 Mayıs Anneler Günü'nü, özel ziyaretlerle kutladı.

Anneler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin dernek genel başkanı Gönder şu ifadeleri kullandı:

“Anneler günü vesilesiyle, şehit PÖH Fatih Doğan'ın annesi ve eşi ziyaret edilerek ‘Anneler Günü’ kutlandı. Ardından, Ülkücü şehit ve MHP Adıyaman İl Başkanı Sami Nakipoğlu'nun emaneti olan kızı Ayşe Nakipoğlu ile depremde evlatlarını kaybeden deprem şehitlerinin annesi Fidan Gönder ziyaret edildi.”

Ziyaretlerde, Anneler Günü'nün önemi vurgulanarak, annelerin kutsal ve özel bir yeri olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, Peygamber efendimizin "Anne cennet kapılarının ortasındadır, cennet annelerin ayakları altındadır" hadisine atıfta bulunularak, annelere olan sevgi, saygı ve vefanın önemi üzerinde duruldu.

Hedef Kızılelma Derneği Genel Merkezi ve Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Anneler Günü'nde yapılan bu ziyaretlerle, annelerin değerinin her zaman hatırlanması gerektiğini ve onlara olan minnetin ifadesini bir kez daha dile getirdiler.

Kaynak : PHA