Doç. Dr. Burçin Karslı, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji İhtisasını 2011 yılında tamamladı. Devlet hizmeti yükümlülüğünü Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yaptı. 2013-2024 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılında “Doçent” unvanını aldı. Bu süre zarfında 40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın ve katkıları oldu.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin (TOTBİD) düzenlediği Board sınavında başarılı olarak Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi üyeliğine seçildi.

Mesleki ilgi alanları spor cerrahisi, diz-omuz-ayak bileği artroskopik cerrahi uygulamaları, eklem protez cerrahileri ve travma olan Doç. Dr. Karslı, European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA), International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS), Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile Türkiye Spor Yaralanmaları Derneği’ne üyedir.



Kaynak : PHA