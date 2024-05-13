Çelikhan ilçesi Bılkık mevkiinde, Şerif Öğüt'e ait olan 5 büyük baş hayvan yıldırım düşmesi sonucunda telef oldu.

Yoğun yağmur yağışının eşlik ettiği anlarda meydana gelen olayda, bölgedeki şiddetli hava koşulları büyük bir faciayı beraberinde getirdi. İlçe sakinlerinden Şerif Öğüt'e ait olan 5 inek, yıldırımın etkisiyle telef oldu.

Yetkililer, olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerde bulunurken, şiddetli yağışların neden olduğu doğa olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : PHA