Adıyaman Valiliği binasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Toplantısına katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehirdeki yeniden yapılanma sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tutdere, Adıyaman'ın geleceği için hayati önem taşıyan konulara değinerek, dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladı.

“Belediye olarak herkesin yanindayiz”

Adıyaman’ın 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğradığını hatırlatan Başkan Tutdere, şehri ayağa kaldırmak için tüm kurumların işbirliği ve dayanışma içinde çalışması gerektiğini söyledi. Belediye olarak ayrım gözetmeden her kesimle bir arada olduklarının altını çizen Başkan Tutdere, "Biz Adıyaman’da hiçbir ayrım yapmaksızın herkesle ortaklaşarak bu dönem ancak yaraların sarılabileceğine inanıyoruz. Belediye olarak, sizin çalışmalarınıza ve başkanınızın tutumuna baktığımızda, aynı anlayışla çalıştığınızı sevinerek görmekteyiz. Biz Adıyamanlılar olarak hepimiz bir aileyiz. Güçlü bir ailenin fertleriyiz. Siyaseten farklı partilere mensup olabiliriz. Farklı partilerden seçilmiş olabiliriz. Ancak 31 Mart akşamında halk bize yetkiyi verdikten sonra artık hiçbirimizin parti ayrımı yapma lüksü yoktur. Hepimiz halkın emrindeyiz. Fikri, görüşü ne olursa olsun, herkesin yanında durmak zorundayız. Biz belediye olarak herkesin yanındayız. Bütün Adıyaman halkının hizmetindeyiz. Hepsinin hizmetkârıyız ve hiçbir ayrım yapmadan herkese adil, eşit, hızlı hizmeti sunmak için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız.” diye konuştu.

İl Genel Meclisine gazi meclis benzetmesi

Deprem kentlerinde il genel meclislerinin TBMM kadar önemli olduğuna değinen Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afet yaşamış bir kentte afet sonrası oluşan meclisler bir şehrin geleceği için kıymetlidir. Siz kıymetli meclis üyeleri, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı yapan Gazi Meclis gibi gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Deprem sonrası bu şehir yeniden imar ve inşa ediliyor. Dolayısıyla bu dönemin meclisleri, bu dönemde görev yapan siz kıymetli meclis üyeleri ve başkanımız, sizler aslında tarihe altın harflerle geçecek hizmetlere imza atacaksınız. Onun için çok çalışacağız. Onun için birlik, beraberlik içerisinde hep beraber şehrimize hizmet edeceğiz ve birlikte bu şehri düştüğü yerden kaldıracağız. Başka şansımız yok, başka Adıyaman yok, birbirimizle uğraşacak vaktimiz de yok. Bütün enerjimizi halk için, Adıyaman için, şehrimiz için ve bu kutsal topraklar için birlikte mücadele vereceğiz.”

"Adıyaman hepimizin yurdu"

Başkan Tutdere, "Adıyaman hepimizin vatanı, Adıyaman hepimizin yurdu ve çocuklarımızın da yurdu. Dolayısıyla burayı ayağa kaldırmak, burayı yeniden yaşanılır bir kent yapmak hepimizin boynunda borcu. Aslında bu koltuklarda oturuyorsak, bu milletin sayesindedir. Bu millete güzel bir gelecek hazırlamak da bizim hepimizin boynunun borcudur ve hepimiz bu sorumluluk duygusuyla da çalışıyoruz, çalışacağız, daha da çok çalışacağız." dedi.

“Köy-kent ayrimi yapmadan insanlarimizin yanindayiz”

Öte yandan, Belediye olarak hizmet sahaları dışından gelen taleplere de yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Tutdere, “İmkanlarımız çerçevesinde köy-kent ayrımı yapmadan nereye gücümüz yeterse vatandaşımız, insanlarımız nerede mağdursa sizin bir telefonunuzla biz yardıma koşarız, destek oluruz. ‘Burası il genel meclisinin sınırında, ben bu işte yokum.’ anlayışında değiliz. Bizim gücümüz nereye yeterse, siz yardım istediğiniz anda biz oraya da bütün gücümüzle, ekiplerimizle ve arkadaşlarımızla yardıma koşarız, koşmakta zorundayız.” ifadelerini kullandı.

"Altyapi çalışmalarına öncelik veriyoruz"

Başkan Tutdere’nin şehirde devam eden çalışmalara dair verdiği bilgiler ise şöyle…

"Şehrin her tarafında ciddi altyapı çalışmaları var. İçme suyu konusunda özellikle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Depremde zarar gören su şebekemizi yeniliyoruz. Şu an yaklaşık 150 kilometre boru döşedik, yıl sonunda hedefimiz en az 300 kilometreye çıkarmak. Üçüncü yıla kadar 750 kilometreyi tamamlamayı planlıyoruz."

"Moloz kaldırma çalışmaları konusunda desteğe ihtiyacımız var”

“Molozların kaldırılması, yıkılması gereken binaların da bir an önce yıkılması konusunda valiliğimizle de koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve onu da hızlandırdık. Bazı bölgelerin temizliklerini kendimiz yaptık ama siz de takdir edersiniz ki, bütün şehrin molozlarını Adıyaman belediyesinin bütçesiyle kaldırma şansımız yok. Dolayısıyla merkezi hükümetin, valiliğin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Destek konusunda da gerekli ilişkilerimizi kurduk ve geliştiriyoruz.."



Kaynak : PHA