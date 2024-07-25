Kentte bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tutdere, Türkiye’nin mevcut koşullarından dolayı Basın Bayramının gerçek bir bayram gibi kutlanamadığına değinerek gazetecilere daha özgür günlerde kalem oynatacakları bir ortamda bayram kutlamaları temennisinde bulundu.

“Maalesef türkiye’de basin bayrami kutlanamiyor”

Belediye olarak tüm zor koşullara rağmen basın mensuplarının yanında olacaklarını dile getiren Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Basın Bayramı maalesef Türkiye’de, ülkemizin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle, bir bayram olarak kutlanamıyor. Yerel basının, ekonomik koşullar başta olmak üzere birtakım problemlerle boğuştuğunun farkındayız. Milletvekilliğim döneminde de yerel basının sorunlarını çok defa dile getirdim, bugün belediye başkanı oldum. Belediye başkanı olarak da yerel basınımızın mümkün olduğunca yanında durmaya gayret edeceğim.”

Basin sitesinin taşinmasiyla ilgili altyapi çalişmalari hazirlandi

Basın kuruluşlarının Karapınar Mahallesine taşınması çalışmalarına dair de bilgi veren Başkan Tutdere, “Basınımızın taşınmasıyla ilgili altyapı çalışmalarınızı hazırladık. Zor şartlarda çalıştığınızı biliyoruz, kiminizin konteyneri bile yok, kiminizin gazetesini hazırlayacağı yeri yok. Farkındayız ama bu zor günleri birlikte atlatacağız ve hep beraber Adıyaman’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlikte çalışırsak, birlik beraberlik içinde yan yana durursak daha hızlı yol alırız, birlikte bu şehre daha fazla hizmet etmiş oluruz.” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde yaşamini yitiren gazetecilere fotoğrafli anma

Toplantıda masalara 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğrafları yerleştirildi. Başkan Tutdere bu vesileyle depremde yaşamını yitiren basın mensuplarına Allah’tan rahmet diledi.

TBB Deprem Bölgesi Araştirma Komisyonu’nun ilk toplantisi Adiyaman’da

Yanı sıra Belediye çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda da bulunan Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısının Adıyaman’da yapılacağı müjdesini verdi. Tutdere, “Geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı vardı. Sayın TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kentimizle ilgili sorunlara dair dosyayı sundum. Toplantıda bir Deprem Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. O komisyonun ilk toplantısı Adıyaman’da yapılacak. Adıyaman Belediye Başkanı olarak gerek hükumetle, gerek belediyelerimizle gerekse milletvekillerimizle güçlü bir diyaloğu ve desteği sürdürüyoruz. Onların da desteğini alıp yaralarımızı saracağız.” dedi.

Adiyaman, Hayvan Pazari ve Kesimhanesine kavuşuyor

Başkan Tutdere’nin şehirde yapılan çalışmalara dair açıklamaları ise şöyle:

“Yıllardır adıyaman’da hayvan pazarı ve kesimhane meselesi çözülememişti, onun ihalesini yaptık.”

Japon Fonundan alt yapiya 25 milyonluk destek

"Japon fonundan karşılanan 25 milyonluk kanalizasyon ve yapmur suyu ijalesi de bugünlerde yapılacak bir taraftan kentin altyapısını bir tarafyan üst yapısını yapacağız.”

100 günde 40 bin ton asfalt döküldü

"Günde 5 kilometre yol kazılıyor; biz kazıyoruz, doğal gaz kazıyor, AKEDAŞ kazıypor, kazılan yolları da bir yandan düzeltmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden bu yana 40 bin ton asfalt döktük. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Inşallah okullar açılana kadar bu bozuk yollardan kurtulacağız, en azından yamaları bitirmiş olacağız ve tozu kaldıracağız.”

“Memleketimizi ayağa kaldiracağiz”

Adıyaman’ın yaralarını dayanışma ile hep birlikte saracaklarının altını çizen Başkan Tutdere, “Bir taraftan belediye başkanlığı şapkam var bir taraftan da milletvekilliğimden de genel konuların takipçisiyim. Kolay değil; adımınızı attığınız her yerde sorun var ama biz Adıyaman’da basınımızda, STK’larımızla, bileşenlerimizle bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bu şehir hepimizin, birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. ” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA