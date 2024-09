TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Tarım Kredi Kooperatifi’nin Adıyaman için açıkladığı badem alış fiyatları ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların kura töreni hakkında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın her alanda kalkınması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman’ımızın 110.000 dekarlık alan dâhilinde yıllık 20 ila 25 bin tonluk bir kapasiteyle badem üretiminde Türkiye’nin birinci şehri olduğunu ifade eden Alkayış, badem alım fiyatlarının belli olduğunu söyledi.

Bölgemizin rekoltesi esas alındığında, kabuklu badem alımının Tarım Kredi Kooperatifi’nin açıklamış olduğu 2024 yılı fiyatlarına göre kilogram başına 75 ila 98 TL arasında gerçekleşeceği bilgisini veren Milletvekili Alkayış, belirlenen bu fiyatların çiftçimiz için hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan konut kuralarıyla da ilgili bazı açıklamalarda bulunan Alkayış, AFAD Başkanlığımızca önceki gün ilimizde gerçekleştirilen kura töreninde 6541 konutun hak sahiplerimize verildiğini söyledi.

Bu sayıyla birlikte şu ana kadar hak sahiplerine teslim edilmiş konut sayısının 16.405 olduğunu aktaran Milletvekili Alkayış, konutlarımızın son derece kullanışlı ve güvenli olduğunu aktardı.

Adıyaman’da bulunan İndere bölgesinin Türkiye’nin en büyük şantiyesi konumunda olduğunu söyleyen Alkayış, bu bölgede 2. Kurada 1915, önceki gün gerçekleşen 3. Kurada ise 4932 olmak üzere şu ana kadar toplam 6847 konutun vatandaşlarımıza teslim edildiğini duyurdu. Adıyaman’ımız için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Alkayış, Hükümet olarak her zaman çiftçimizin yanında olduklarını söyledi.



Kaynak : PHA