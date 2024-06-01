Kaza, Hocaömer Mahallesi Saat Kulesi mevkiinde Gülşah Nur O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gülşah Nur O. (25) ve arkasında bulunan Sakine O. (47) olay yerinde 112 Sağlık Ekibinin ilk müdahalesi’nin ardından ambulansla Adıyaman 400 Yataklı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak : PHA