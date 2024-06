Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşen törene Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hikmet Uz, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, kurum müdürleri, Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin almasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Eğitim Fakültesi Birincisi Kübra Mama: Adıyaman Üniversitesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

Programda, mezun adaylar adına konuşan Eğitim Fakültesi birincisi Kübra Mama, Adıyaman Üniversitesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek: “Heyecanla başladığımız, kendimizi geliştirerek ve değiştirerek mensubu ve mezunu olmanın haklı gururunu yaşadığımız Adıyaman Üniversitesinin bu kutlu gününde, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim sürecimizde bizlere rehberlik eden, bilgi ve deneyimleriyle bizleri aydınlatan, destek ve sabırlarıyla her zaman yanımızda olan değerli hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Zorlu eğitim sürecimizde her zaman yanımızda olan, bizleri destekleyen ve bizler için hiçbir fedakârlıktan kaçmayan ailelerimize de teşekkürü bir borç biliyoruz. Yemeyip yediren, giymeyip giydiren ailelerimiz… Bugünkü başarımızı, onların sevgisi ve desteği mümkün kıldı. Yaşadığımız sevincin yanı sıra, yüreklerimizin bir köşesinde tarifsiz bir hüznün izleri de ne yazık ki mevcut. Bu sene bizimle birlikte mezun olması gereken ancak 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız, canlarımız var. Onları da buradan sevgi, özlem ve rahmetle anmak istiyorum. Anıları her zaman kalbimizde yaşayacak! Bu arkadaşlarımızın ailelerine, sevdiklerine bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hayalleri, hayallerimizde yaşayacak ve anılarını canlı tutmak için çalışacağız. Ruhları şad, mekânları cennet-i ala olsun. Adıyaman Üniversitesinin mensubu olmanın bizlere yüklediği büyük sorumluluğu da unutmayacağız. Eğitimin ışığını gittiğimiz her yere taşıyarak, topluma faydalı bireyler olmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş: Bilimi, hakkı ve hukuku gözeten öğrenciler yetiştirdik

2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde vefat eden Üniversitemiz öğrencilerini ve çalışanlarını yâd ederek başlayan Rektör Keleş: “Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi uğurlayarak hayata atılmalarına tanık oluyoruz. Bir yanıyla da buruk bir mezuniyet heyecanı yaşıyoruz. 6 Şubat felâketleri nedeniyle hayatının baharında olan birçok öğrencimizi, evladımızı; idari ve

akademik personelimizi kaybettik. Depremlerde yitirdiğimiz ve hatıraları her daim yüreğimizde yaşayacak tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi.

“Üniversitemiz küllerinden doğdu”

Rektörlük görevine, depremin bıraktığı enkazın gölgesinde başladığını belirten Rektör Keleş: “Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerimize çöken acıyı umuda çevirmek için durmadan çalıştık. Ağır hasarlı binaların yıkımı, onarılabilecek durumda olanların tadilâtları, aksayan hizmetlerin öğrencilerimize ve şehir halkına yeniden sunulabilmesi, yüz yüze eğitimin kısmen başlaması, kampüsün yeniden canlı bir yaşam alanına dönüşmesi önceliklerimiz oldu. Buna bağlı olarak depremde hasar alan; 5 Fakülte binamızı, 2 Meslek Yüksekokulu binamızı, Enstitü binamızı ve 2 laboratuvarımızı hızla onardık. Sosyal faaliyet alanları olan; Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Turizm Uygulama Oteli, Lojman D Blok, Adıyaman Evi ve Yemekhanenin onarımlarını tamamladık. Merkezi Derslikler binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının onarımı devam etmekte. Mediko Sosyal ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binalarının ihaleleri yapıldı ve sözleşme aşamasına geçildi. Koşulların zorluğuna sığınmayarak fiziki yapı ve akademik olarak günden güne toparlanmaya, nicelik ve nitelik olarak üniversitemizi geliştirmeye çalıştık. Güz döneminde yüz yüze %20 kapasiteyle başladığımız 2023-2024 Akademik Yılının Bahar Döneminde kapasitemizi %60’a çıkardık. 2024-2025 Akademik Yılındaki hedefimiz ise Üniversitemizi %100 yüz yüze eğitime açmaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz bilgisayar laboratuvarları öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Bu zorlu süreci toparlamak adına birçok çalıştay ve paneller düzenlendi. Yine Üniversitemize dışarıdan da ciddi destekler sağladık. Bundan dolayı: E-Data Teknoloji-LEXMARK Türkiye’ye, öğrencilerimizin internete erişimini sağlamak için büyük destek veren Extreme Networks ve IFOKS Teknoloji A.Ş.’ye, Personel Lojmanı ve Yüksekokul binası destekleri için Erdemoğlu Holding’e, Üniversitemize bilgisayar desteği sunan Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’ne, Üniversitemizin yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve 72 dairelik personel lojmanı yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve TOKİ’ye, şu anda mezuniyet törenini düzenlediğimiz stadyumun bakım-onarımı için Gençlik ve Spor Bakanlığına, göreve başladığımız dönemde Üniversitemizin altyapı çalışmalarına sundukları destekler için Adıyaman Belediyesine, Kayseri Büyük Şehir Belediyesine ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rektör Keleş ayrıca, öğrencilerimize maddi destek sağlamak amacıyla burs kampanyası başlatan Adıyaman Üniversitesi Destekleme Vakfı Başkanı Mustafa Dicle’ye, yönetim kuruluna ve bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

“Üniversitemizin en büyük güçlerinden biri kendini üniversitemize, öğrencilerine ve çalışmalarına adayan akademisyenlerimizdir”

Adıyaman Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere seslenen Rektör Keleş: “Etik ve akademik ilkeleri gözeterek, öğrencilerimizi erdem ve bilgiyle donattığınız için sizlere teşekkür ederim. TÜBİTAK, GAP İdaresi, Erasmus, İpek Yolu Kalkınma Ajansı’na proje sunan ve aynı zamanda akademik çalışmalarına hız kesmeden devam eden akademisyenlerimize teşekkür ederim. Üniversitemizin en büyük güçlerinden biri kendini üniversitemize, öğrencilerine ve çalışmalarına adayan akademisyenlerimizdir. Tüm emekleriniz için teşekkür ederim.” dedi.

“Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz”

Mezun öğrencilerin ailelerine teşekkür eden Rektör Keleş: “Büyük emeklerle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı donanımlı, hedefleri olan, cesur, vatanına ve milletine hayırlı bireyler olarak üniversitemizden uğurluyoruz. Sizler gibi bizler de onlarla iftihar ediyoruz. Bundan sonra yapacaklarını gururla izleyeceğiz.” dedi.

“Rabbinize şükrü, ailenize saygıyı ve devletinize olan sadakati hiçbir zaman unutmayın”

Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş: “Hayatınızın önemli bir eşiğindesiniz. Kendi bilgi, erdem ve görgünüzle varlığınızı çalışma hayatında da göstermenizin zamanı geldi. Donanımınız en büyük farklılığınız olacaktır. Sizlere güveniyoruz, sizleri gönül rahatlığıyla

üniversitemizden uğurluyoruz. Biliyoruz ki nerede olursanız ve ne işle meşgul olursanız olun daima bilimi, hakkı, hukuku gözetecek sevgi ve barışı savunacaksınız. Başarılarınız üniversitemizi gururlandıracaktır. Bundan sonra da müjdeli haberlerinizi sevinçle izleyeceğiz. Bugünlere gelmenize vesile olan evvelallah aileleriniz ve devletimizdir. Hayatınız boyunca Rabbinize şükrü, ailenize saygıyı ve devletinize olan sadakati hiçbir zaman unutmayın. Başarılı olmak için azmedin, denemekten vazgeçmeyin. İnanıyorum ki, bugünkü başarınız gibi hayatınızın geri kalanında da başarılı olacaksınız. Yolunuz, bahtınız açık; mezuniyetiniz hayırlı olsun. Gözlerinizden öpüyorum.” dedi.

Kurum, Kuruluş ve Yöneticilere Teşekkür

Prof. Dr. Keleş, konuşmasının son bölümünde Adıyaman Üniversitesinin 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma sürecindeki desteklerinden dolayı yetkili kurum, kuruluş ve yöneticilerine teşekkür etti.

Rektör Keleş: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın’a, Sayın Valimiz Dr. Osman Varol’a, İlimizin değerli Milletvekillerine, önceki dönem belediye başkanımız Sayın Dr. Süleyman Kılıç’a, yeni dönem belediye başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye ve 2006 yılından beri üniversitemize hizmet etmiş tüm Rektör Hocalarıma teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrenciler ödül aldı

Protokol konuşmaları ve mezuniyet kütüğüne öğrenciler tarafından plaka çakılmasının ardından Adıyaman Üniversitesi lisans ve önlisans bölüm ve programlarının birincilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Dekanlar ve yüksekokul müdürleri ödül verdi

Fakülte ve yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fakülte ve Yüksekokul Dekanlar/Dekan Vekilleri, Yüksekokul müdürleri ve bölüm öğretim elemanları verdi.

Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve Adıyamanlı Sanatçı Latif Doğan konseri ile son buldu.



Kaynak : PHA