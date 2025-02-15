Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, camide yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı ve alanda çalışan işçilerle sohbet etti.

Tarihi Ulu Cami’nin Geçmişi

Adıyaman şehir merkezinde bulunan Ulu Cami’nin ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1506-1515 yılları arasında Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Cami, 1863 yılında kapsamlı bir onarım görmüş ve bugünkü mimari yapısına kavuşmuştur. Minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunan kitabe, bu onarım tarihini belgelemektedir. Ayrıca, kemer içerisinde bulunan bir başka kitabe de camide 1902 yılında restorasyon yapıldığını göstermektedir.

Deprem ve Yeniden İnşa Süreci

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtı. Ulu Cami, yanındaki binanın üzerine çökmesi sonucu tamamen yıkıldı.

Depremin ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin yeniden inşası için çalışmalar başlatıldı. İlk aşamada, molozlar ayrıştırıldı ve orijinal taşlar tespit edildi. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, caminin aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini ve bu süreçte bilim kurullarının tavsiyelerine bağlı kalınacağını açıkladı.

Adıyaman’da depremde zarar gören toplam 15 vakıf eserinden 12’si hasar görmüş olup, bunlardan 10’unun ihale süreçleri tamamlanmış ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Adıyaman’ın Kültürel Mirası Korunuyor

Tarihi Ulu Cami’nin yeniden ayağa kaldırılması, Adıyaman’ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, camideki restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak : PHA