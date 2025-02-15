Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Türk halk müziğinin sevilen ismi, Adıyaman’ın kültür elçisi Kahtalı Mıçe’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Sanatçının, sesiyle ve türküleriyle halkın gönlünde taht kurduğunu belirten Başkan Doğan, onun hatırasının daima yaşayacağını ifade etti.



"O, MEMLEKETİMİZİN KÜLTÜR ELÇİSİYDİ"



Kahtalı Mıçe’nin sadece bir sanatçı değil, Adıyaman’ın kültürünü ve ruhunu temsil eden büyük bir değer olduğunu vurgulayan Engin Doğan, şu ifadeleri kullandı:



"Kahtalı Mıçe, sesiyle, türküleriyle halkımızın gönlünde yer etmiş, memleketimizin kültür elçisi olmuş büyük bir sanatçımızdı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Adıyaman’ın tarihini, doğasını, insanının duygularını türküleriyle dile getirdi. Şimdi geriye, bizlere miras kalan o eşsiz eserleri kaldı."





"HATIRASI HER ZAMAN YAŞAYACAK"



Sanatçının eserlerinin nesilden nesile aktarılacağını belirten Başkan Doğan, onun adının unutulmayacağını söyledi:



"Kahtalı Mıçe’nin türküleri her zaman dillerde olacak, hatırası hep yüreklerimizde yaşayacak. Onun sesi, bu toprakların sesi olarak hafızalarımızda kalacak. Adıyaman’ımızın ve sanat dünyamızın başı sağ olsun!"



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kahtalı Mıçe’ye Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, sevenlerine ve tüm Adıyamanlı hemşehrilerine başsağlığı temennisinde bulundu. "Mekânı cennet olsun!" dedi.