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Sanatıyla halkın gönlünde taht kuran Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Adıyaman'da geniş katılımla düzenlenecek törenin ardından Kahta ilçesinde defnedilecek.

"Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen, Adıyamanlı sanatçımız Mustafa Aslan’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Özel, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel, mesajında Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan ve Kahtalı Mıçe adıyla tanınan Mustafa Aslan’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

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