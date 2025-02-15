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Kahtalı Mıçe’nin vefatının ardından düzenlenecek törenin, sanatçının sevenleri ve Adıyaman halkının geniş katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

“Sanat dünyamızın büyük ustası, Adıyaman’ımızın kültür elçisi Kahtalı Mıçe’yi ebediyete uğurluyoruz. Sevenlerini, onu son yolculuğunda yalnız bırakmamaya davet ediyoruz.”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın kültürel mirasına önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kahtalı Mıçe’nin sanat hayatı boyunca Adıyaman kültürüne önemli katkılar sunduğu belirtilerek, tüm vatandaşların cenaze törenine katılım göstermesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

Otobüsler, 16 Şubat Pazar günü saat 09.30’da aşağıdaki noktalardan hareket edecek:

Adıyaman Belediyesi, cenaze törenine katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

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