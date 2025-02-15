Cenaze Töreni Programı
Anma töreni 16 Şubat Pazar günü saat 11.00’de Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Cenaze namazı, aynı gün öğle namazına müteakip saat 12.45’te Kahta Çağrı Camii’nde kılınacak.
Kahtalı Mıçe’nin cenazesi, namazın ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda defnedilecek.
Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenlenecek
Adıyaman Belediyesi, cenaze törenine katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.
Otobüsler, 16 Şubat Pazar günü saat 09.30’da aşağıdaki noktalardan hareket edecek:
Spor Kent Halı Saha Önü
Altınşehir 6 Nolu Aile Sağlık Merkezi Önü
Adıyaman Müzesi Önü
Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kahtalı Mıçe’nin sanat hayatı boyunca Adıyaman kültürüne önemli katkılar sunduğu belirtilerek, tüm vatandaşların cenaze törenine katılım göstermesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.
Başkan Tutdere’den Açıklama
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın kültürel mirasına önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Sanat dünyamızın büyük ustası, Adıyaman’ımızın kültür elçisi Kahtalı Mıçe’yi ebediyete uğurluyoruz. Sevenlerini, onu son yolculuğunda yalnız bırakmamaya davet ediyoruz.”
Kahtalı Mıçe’nin vefatının ardından düzenlenecek törenin, sanatçının sevenleri ve Adıyaman halkının geniş katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Kaynak : PHA