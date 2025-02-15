CHP'nin son kurultayında Özgür Özel'in genel başkan seçildiği süreçle ilgili hukuki adım atan Savaş, partinin “temsil ilkelerine aykırı eylemlerde bulunmak” gerekçesiyle ihraç edilmesinin ardından bu karara itiraz etmişti.

Kurultay Soruşturması ve Dava Süreci

Lütfü Savaş'ın açtığı dava, CHP kurultayında usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gelişmelerin ardından geldi. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultay hakkında inceleme başlatmış ve "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası gündeme gelmişti.

Soruşturma sürecinde CHP'nin eski genel sekreteri Akif Hamzaçebi ve eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın bazı CHP’lilerin açıklamaları sonrası başlatıldığını duyurmuştu.

Lütfü Savaş Neden CHP’den İhraç Edildi?

Lütfü Savaş, Aralık 2024'te CHP ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti. Savaş’ın, CHP’yi “terörden siyasi rant devşirmekle” suçlayan açıklamaları nedeniyle "partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak" gerekçesiyle ihraç edildiği belirtilmişti.

CHP'den ihracının ardından yaptığı açıklamalarda kurultay sürecine dair hukuki mücadele başlatacağını ifade eden Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı takip ettiğini ve kurultayın iptali için mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

CHP'yi Zorlayacak Yeni Gelişme

CHP’de kurultaya yönelik tartışmalar sürerken, Lütfü Savaş’ın açtığı dava, parti içindeki hukuki ve siyasi gerilimi daha da artırabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme ve "usulsüzlük" iddiaları ile birlikte ele alındığında, dava sürecinin CHP yönetimi için yeni bir kriz yaratabileceği yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde, mahkemenin Lütfü Savaş'ın açtığı davaya ilişkin alacağı kararın, CHP’nin kurultay sürecine ve Özgür Özel’in liderliğine etkisinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA