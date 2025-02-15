“Kahtalı Mıçe’nin Türküleri Hep Dillerde Olacak”

Sanatıyla geniş kitlelere ulaşan, türküleriyle hafızalara kazınan Kahtalı Mıçe’nin vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımlayan Başkan Tutdere, sanatçının Adıyaman için taşıdığı değere vurgu yaptı:

"Sesiyle gönüllerimize taht kuran, Nemrut’umuzun güneşi, memleketimizin kültür elçisi Kahtalı Mıçe’mizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun türküleri hep dillerde, hatırası hep yüreklerimizde yaşayacak."

“Kahtalı Mıçe’nin Adını Adıyaman’da Yaşatacağız”

Başkan Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin hastalığı sürecinde Adıyaman Belediyesi olarak bir vefa gecesi düzenlediklerini hatırlatarak, sanatçıya sağlığında vefa göstermenin önemini vurguladı:

"Sanatçımıza sağlığında vefa göstermek bizim için bir sorumluluktu. O gece, onunla aynı sahneyi paylaşmak, Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte türkülerine eşlik etmek bizim için büyük bir onurdu. Bugün onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak Kahtalı Mıçe’nin adı ve mirası Adıyaman’da yaşamaya devam edecek."

Adıyaman Belediyesi olarak sanatçının hatırasını yaşatacak projeler hayata geçireceklerini belirten Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Kahtalı Mıçe, Adıyaman’ın en önemli kültürel değerlerinden biri. Onun sanat mirasını korumak ve adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Belediye olarak sanatçımızın adını taşıyacak kalıcı çalışmalar üzerinde duruyoruz ve bu konuda gerekli adımları atacağız."

“Onurlu Bir Yaşamın Adıydı”

Başkan Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin hayatı boyunca halkın içinde olan, mütevazı duruşunu bozmayan bir sanatçı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Onurlu bir yaşamın adı olan Mıçe’ye rahmet diliyorum. Adıyaman halkının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA