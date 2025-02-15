Gölbaşı ilçe kongresine Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan başta olmak üzere, il ve ilçe teşkilatları yoğun katılım sağladı. Kongrede tek aday olarak seçime katılan Gökhan Tepe, seçilmiş başkan sıfatıyla görevine devam edecek.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan’dan Tebrik Mesajı

Kongre sonrası açıklama yapan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, ilçe teşkilatlarının çalışmalarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

*"İlçe başkanlığımızın kongresini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kongremizde seçilen Gökhan Tepe başkanımıza başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz. Gölbaşı’mıza, Adıyaman’ımıza, ülkemize hayırlı mübarek olsun.

Üç bin yıllık tarihimizde, milletimiz her dara girdiğinde kendi bağrından bir kadro çıkarmayı bilmiştir. Allah’ın izniyle Gölbaşı’nda da bu kadroyu çıkartmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek eylesin. Teşekkür ederim."*

Anahtar Parti, Adıyaman ve ilçelerinde teşkilatlanma sürecini hızlandırırken, Gölbaşı ilçesinde de yeni dönemde çalışmalarına hız vereceğini belirtti.

Kaynak : PHA