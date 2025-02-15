Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman kültürüne ve halk müziğine önemli katkılar sunduğunu belirten Milletvekili Şan, sanatçının kaybının büyük bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Milletvekili İshak Şan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’ımızın ve Kahta’nın yetiştirdiği büyük bir değer olan, halk müziğimizin usta sesi Kahtalı Mıçe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, sadece güçlü sesiyle değil, kültürümüzü yaşatma konusundaki çabalarıyla da hafızalarımıza kazınmıştır. Anadolu müziğine kattıkları ve türküleriyle hafızalarda her zaman yaşayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum."

Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Kaynak : PHA