CHP Örgüt Denetiminde Önseçim Takvimi

CHP, aday belirleme sürecini 14 Şubat 2025 tarihinde ilan etti ve önseçimin takvimini belirledi. Süreç şu şekilde ilerleyecek:

Başvuru ve Hazırlık Aşamaları

- 17 Şubat 2025 Pazartesi

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başlayacak.

Önseçimde görev alacak seçim kurulları oluşturulmaya başlanacak.

- 18 Şubat 2025 Salı

İlçe başkanlıkları, sandık yerlerini ve seçmen sayılarını belirlemeye başlayacak.

- 21 Şubat 2025 Cuma

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları saat 17.00'de sona erecek.

Önseçimde görev alacak seçim kurulları tamamlanacak.

İlçe başkanlıkları, sandık düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını Genel Sekreterliğe bildirecek.

- 22 Şubat 2025 Cumartesi

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

Önseçime katılacak adayların oy pusulasındaki sıralaması kura ile belirlenecek.

Seçim Sürecinin İşleyişi

- 24 Şubat 2025 Pazartesi

Önseçimde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanacak.

- 28 Şubat 2025 Cuma

Önseçimde oy kullanabilecek üyelere ilişkin son başvurular saat 17.00’de tamamlanacak.

- 3 Mart 2025 Pazartesi

Önseçimde oy kullanacak seçmen listelerinin basımına başlanacak.

- 13 Mart 2025 Perşembe

İlçe başkanlıkları, seçmen listelerini askıya çıkaracak ve olası değişiklikleri takip etmeye başlayacak.

- 14 Mart 2025 Cuma

Oy pusulaları ve diğer oy verme araçları ilçe başkanlıklarına sevk edilmeye başlanacak.

- 16 Mart 2025 Pazar

Seçmen listelerine yönelik itirazlar tamamlanacak ve askıya çıkarılacak nihai seçmen listesi belirlenecek.

- 18 Mart 2025 Salı

Seçmen listeleri askıdan indirilecek ve kesinleştirilecek.

- 20 Mart 2025 Perşembe

Sandık kurulu üyelikleri için adayların başvuruları değerlendirilecek ve sandık kurulları oluşturulacak.

- 23 Mart 2025 Pazar – OY VERME GÜNÜ

CHP üyeleri sandık başına giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Önseçimle Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Kararı CHP İçin Tarihi Bir Adım

CHP’nin bu süreçte aldığı örgüt denetiminde önseçim kararı, parti tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor. Parti tabanının doğrudan karar vereceği bu yöntemle, geniş tabanlı bir meşruiyet sağlanması hedefleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamalarda, önseçim modelinin partinin demokratik katılım mekanizmalarını güçlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin ortak iradesiyle belirleneceğini ifade etti.

Seçim süreci boyunca aday adayları parti tabanında destek toplamak için çalışmalarını sürdürecek. Önümüzdeki haftalarda adayların seçim kampanyalarına hız vermesi beklenirken, hangi ismin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA