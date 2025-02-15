"Ey Zalimler, Ey İşgalciler! Kaybettiniz, Yine Kaybedeceksiniz!"

Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen protestoya Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Selman Esmerer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arıkan, konuşmasında Trump’ın Gazze’yi boşaltma planının bir işgal ve soykırım politikası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ey zalimler, ey katiller, ey işgalciler! Kaybettiniz, yine kaybedeceksiniz! Sizleri bekleyen akıbetten kaçamayacaksınız! Gazze bizim onurumuzdur, Filistin bizim davamızdır! Ne tehditleriniz ne bombalarınız ne de zulmünüz bu hakikati değiştirebilir! Filistin özgürdür, özgür kalacaktır! Filistin, ezelden ebede İslam ümmetinin sarsılmaz kalesi olacaktır. Bunu bilin, duyun ve kabullenin!"

"Müslümanlar, Zalimi de İşbirlikçiyi de Unutmaz"

ABD Başkanı Trump’ın, Gazze’deki Filistinlileri zorla göç ettirme planının modern bir sürgün politikası olduğunu belirten Arıkan, İslam ülkelerinin bu duruma sessiz kalmasını da eleştirdi:

*"Züccaciye dükkanına giren bir fil gibi ortalığı kırıp döken Trump, şimdi de katil İsrail’in emlakçısı oldu. Gazze’nin gerçek sahiplerini sürerek, deniz manzaralı villalar yapmak istiyor. Üstelik bunu kabul etmeyenleri cehennemle tehdit ediyor. Ama bilsin ki, cennetle müjdelenen mücahitler onun cehennem tehditlerine boyun eğmeyecek!

Ne acıdır ki, Trump bu kaos planını dillendirirken, İslam ülkelerinin yöneticileri yine kafalarını kuma gömmeye devam ediyor. İslam İş Birliği Teşkilatı neden hâlâ cılız açıklamalarla yetiniyor? Gazze’ye sahip çıkmak için Güney Afrika, İspanya ve İrlanda kadar bile cesaret gösteremeyen Müslüman ülkeler, tarihin utanç sayfalarında yerini alacak."*

"Gazze’yi Korumak İçin Barış Gücü Kurulmalı"

Saadet Partisi lideri Arıkan, Filistin’i koruyacak bir "Gazze Barış Gücü" oluşturulması gerektiğini belirterek, bu gücün uluslararası desteğe sahip olması gerektiğini vurguladı:

"Gelinen noktada yapılması gereken bellidir. Gazze’nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde, soykırım davası açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere, işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır. Bu güç, ne pahasına olursa olsun Gazze’yi teslim etmemelidir."

Trump’a Teklif: "Siyonistleri ABD'ye Taşı"

ABD Başkanı Trump’ın, Filistinlileri zorla göç ettirme planını "insanlık dışı bir senaryo" olarak değerlendiren Arıkan, Trump’a seslenerek sert ifadeler kullandı:

*"Madem yatırımcılığa ve emlakçılığa soyundun, sana çok kârlı bir öneride bulunacağım. Madem Siyonist İsraillileri bu kadar çok seviyorsun, onları Arizona eyaletine yerleştir. ABD’deki Siyonist Lobi ile İsrail Siyonistlerinin hasretine son ver. Çöl iklimi ile Orta Doğu’yu aratmaz, hiç yabancılık çekmezler.

Yok illa Gazze gibi deniz manzaralı olsun dersen, hepsini Teksas’a taşı! İsrailli dostların için orada güzel şehirler inşa edebilirler. Parası neyse verelim, al götür bu Siyonistlerini, insanlığın başına bela olmaktan kurtar!"*

"Bu Coğrafyaya Cehennemi Yaşatmaya Gelenlerin Mezarları Bile Yoktur"

Saadet Partisi lideri Arıkan, Gazze'ye yönelik saldırıların tarihte birçok kez yaşandığını, ancak hiçbir işgalcinin başarılı olamadığını hatırlatarak, "Bu bölge aslanlar diyarıdır" dedi:

"Bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yoktur! Philip Augustus’u ve Frederick Barbarossa’yı, İbelinli Balian’ı hatırlayın! Sultan Selahaddin’i, Kılıçarslan’ı, Fatih’i, Yavuz Sultan Selim’i, Sultan Abdulhamid’i, Ahmed Yasin’i ve Necmettin Erbakan’ı tanıyın. Bizim coğrafyamız sizin oralara benzemez! Akıttığınız kanda boğulursunuz!"

"Gazze’nin Sahipleri Gazzelilerdir!"

Arıkan, Filistin halkının asla vatanlarını terk etmeyeceğini vurgulayarak, Gazze'nin gerçek sahiplerinin Gazzeliler olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

*"Gazzeliler başka diyarlara sürgün edilecek göçmenler değil, kendi vatanlarının sahipleridir! Gazzeliler, bütün imkânsızlıklarla vatanlarını savunmuş, savaşı kazanmış mücahitlerdir! Daha önce olduğu gibi, İsrail saldırılarının ardından yeniden ayağa kalkacak ve evlerini tekrar inşa edeceklerdir.

Milletimiz bugün, bu meydanda Filistin konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Şimdi görev, siyasi iradededir. İslam ülkeleri liderleri, ümmetin iradesine cevap verecek somut adımları atmalıdır."*

Saadet Partisi’nin Beyazıt Meydanı’ndaki açıklaması, Trump’ın Gazze konusundaki açıklamalarına karşı Türkiye’den yükselen en sert tepkilerden biri oldu.

Saadet Partisi lideri Arıkan’ın, Siyonistleri ABD’ye taşıma önerisi, diplomasi dünyasında dikkat çeken bir çıkış olarak değerlendirilirken, partinin İslam dünyasının daha güçlü bir tepki göstermesi gerektiği yönündeki çağrısı geniş yankı buldu.

Kaynak : PHA