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Öte yandan, MSB yetkilileri, terörle mücadelenin süreceğini ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki terör unsurlarına karşı operasyonlarını yoğun şekilde sürdürüyor. Son dönemde özellikle Irak'ın kuzeyi ve Suriye’deki terör hedeflerine yönelik hava ve kara operasyonları artırılmış durumda.

"Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK’lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecektir."

MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

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