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Türk Halk Müziği’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

"Rabbim Cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

Bahçeli, mesajının sonunda merhum sanatçı için dualarını sunarak şu ifadeleri kullandı:

"Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe’ye Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahtalı Mıçe’nin sanatıyla Anadolu’nun kültürel mirasına katkı sağladığını ve halk müziğine unutulmaz eserler kazandırdığını belirterek, sanatçının hatırasının daima yaşayacağını vurguladı.

"Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum."

Bahçeli, Kahtalı Mıçe’nin eserleri ve güçlü sesiyle milletin gönlünde derin izler bıraktığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

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