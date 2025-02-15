"Erdoğan Ayağının Tozuyla Geliyor, Kayyum Atanıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının tartışıldığı süreci hatırlatarak, Van halkının 31 Mart’ta gösterdiği direnişin iktidar tarafından cezalandırılmak istendiğini belirtti.

"Saray’a ve doğrudan Erdoğan’a soruyoruz: Siz bugün Van’a kayyum atayarak var olan diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz? Barış sürecinin konuşulduğu ve toplumun umutlandığı bir dönemde bu diyalog sürecini darbelemeyi mi hedefliyorsunuz? Erdoğan ayağının tozuyla yurt dışından geliyor ve kayyum atanıyor. Kayyum atamalarının daha önceden planlandığını önceki süreçlerden çok iyi biliyoruz."

Hatimoğulları, kayyum kararının Van halkının 14'te 14 kazandığı belediyelerin gasp edilmesi anlamına geldiğini belirtti ve bu durumun iktidarın Van direnişinin rövanşını alma çabası olduğunu söyledi.

"Evet, bu iktidar Kürt halkından Van direnişinin rövanşını almaya çalıştığı için bugün kayyum atanmıştır."

"Türk-Kürt Kardeşliği Dava Konusu Edilemez"

Hatimoğulları, kayyum atamalarının halk nezdinde "yok hükmünde" olduğunu belirterek, bu kararın bir "komplo ve kumpas" olduğunu vurguladı.

"Bu bir komplo ve kumpastır. Abdullah Zeydan hakkında verilen karar, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında hukuksuzdur. Kent uzlaşısı denilen süreci örgütsel suç olarak göstermek, barış sürecine yönelik bir tehdittir. Bugün Türk-Kürt kardeşliğini ifade ettiği için dava açılıyorsa, aynı söylemleri dile getiren Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor."

"Diyaloğu Darbeleyen Kayyum Atamaları"

İmralı sürecine de değinen Hatimoğulları, barış ve müzakere sürecine dair umutların arttığı bir dönemde kayyum atamalarının, gözaltıların ve baskıların diyalog sürecini sabote etmeyi amaçladığını ileri sürdü.

"Eğer iktidar ‘nasılsa bir süreç devam ediyor, biz de bu süreç içinde baskıları artırabiliriz’ diye düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Biz bu kayyumları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye’deki muhalif kesimler ve toplumsal dinamikler, sürecin barışla taçlanmasını beklerken, iktidar tam tersini yaparak bu süreci sabote etmektedir."

Tuncer Bakırhan: "Halkın İradesi Gasp Edildi"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kayyum atamalarının halkın iradesine açık bir müdahale olduğunu belirterek, sürecin hukuksuzluklarla dolu olduğunu dile getirdi.

"Savcı hazırlıyor, polis tutukluyor, hâkim ceza veriyor ve İçişleri Bakanlığı halkın seçtiği belediye başkanını görevden alıyor. Türkiye’deki yargı düzeni, tek adam yönetimine bağlı bir mekanizmaya dönüştü. Kayyum atanma gerekçesi olarak gösterilen dosyada bilirkişi raporları ve güvenlik güçlerinin ifadeleri Abdullah Zeydan’ın suçsuz olduğunu ortaya koymasına rağmen, siyasi bir karar alınmıştır. Türkiye yargısı, tek partili dönemi bile aratan bir noktaya gelmiştir."

"Kayyum Atamalarıyla Çözüm Süreci Sabote Ediliyor"

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinde demokrasi ve çözüm süreciyle ilgili mesajlar verdiğini, ancak Türkiye’ye döndüğünde kayyum atamalarının yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan üç gün boyunca yurt dışında ‘çözüm ve demokrasi’ hakkında nutuklar attı. Peki, Türkiye’ye döndüğü anda ne yaptı? Van’a kayyum atadı. Bu mu çözüm süreci? Kayyum atayarak mı çözüm üreteceksiniz? Eğer gerçekten çözümden yana iseniz, halkın seçtiği belediye başkanlarını neden görevden alıyorsunuz?"

Bakırhan, Kürt sorununun çözümüne ilişkin iktidarın tutumunu eleştirerek, iktidarın kayyum politikalarının halk iradesini yok sayan "gaspçı" bir anlayış olduğunu vurguladı.

"Bir taraftan gaspçı çetevari yaklaşımlar, diğer taraftan çözüm ve diyalog söylemleri… Bu ikisi yan yana gelemez. İktidarı halkın iradesine saygı göstermeye ve kayyum kararlarından derhal vazgeçmeye davet ediyoruz."

DEM Parti Heyeti Van’a Gidiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, açıklamalarının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle birlikte Van’a gideceklerini duyurdu.

Parti yetkilileri, kayyum atamalarına karşı hukuki ve siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini, halkın iradesine sahip çıkmak için tüm demokratik yolları kullanacaklarını belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması, ülkedeki demokratik süreçler ve çözüm sürecine dair tartışmaları daha da derinleştirirken, önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu.

Kaynak : PHA