Milletvekili Resul Kurt, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahtalı Mıçe, sesiyle ve türküleriyle halkımızın gönlünde taht kurmuş, Adıyaman’ın ruhunu en güzel şekilde yansıtan büyük bir sanatçımızdı. Memleketimizin duygularını, kültürünü ve geleneklerini türküleriyle yaşatan ve halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe’nin eserleri birer kültürel miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Sanatçının yalnızca müziğiyle değil, mütevazı kişiliği ve samimi duruşuyla da halkın sevgisini kazandığını belirten Kurt, "Kahtalı Mıçe, türkülerini bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, halkın içinden biri olarak müziğini en saf haliyle icra etmiştir." dedi.

"Onun Sesi Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Yaşamaya Devam Edecek"

Kahtalı Mıçe’nin eserlerinin Adıyaman’ın kültürel mirası olarak kalacağını belirten Kurt, sanatçının unutulmaz türkülerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"‘Seni Versinler Ellere’, ‘Beyaz Giyme Toz Olur’, ‘Maden Dağı’, ‘Çiçekler Ekiliyor’, ‘Adıyamanlı’ gibi eserleriyle hafızalara kazınan usta sanatçının sesi, bu toprakların sesi olarak hafızalarımızda kalacak. Adıyaman’ın ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Kahtalı Mıçe’nin türküleri her zaman dillerde olacak, hatırası daima yüreklerimizde yaşayacak. Onun sesi artık yıldızların altında, rüzgarın esintisinde, Nemrut Dağı’nın zirvesinde, türkülerimizin içinde yaşamaya devam edecek..."

Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Kahtalı Mıçe’ye Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, sevenlerine ve tüm Adıyaman halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Uzun süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA