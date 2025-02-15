Toplantıya katılamayan 3 belediye başkanının çağrıda imzası bulunmazken, toplantıya katılan 18 il belediye başkanı İmamoğlu’nu aday olmaya davet etti.

"Türkiye Çoklu Bir Siyasi Krizin İçinde"

Sonuç bildirgesinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği belirtilerek, hükümetin çözüm üretmek yerine krizleri derinleştirdiği ifade edildi.

"Ülkemiz, adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklenmiştir. Milyonlarca vatandaşımız ağır bir geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında mücadele verirken, siyasi iktidar çözüm üretmek yerine hamasetle ve halkın vicdanını yaralayarak yol yürümektedir. Gelir adaletsizliği derinleşirken, iktidara yakın çevreler zenginleşmeye devam etmektedir. Diğer yandan, muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı baskıları, hizmetlerin engellenmesi ve siyasi partizanlık ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır."

"İmamoğlu Siyasi Yargı Baskısıyla Engellenmek İsteniyor"

Sonuç bildirgesinde, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi baskılarla yarış dışı bırakılmak istendiği belirtilerek, CHP’li belediye başkanları bu sürecin kabul edilemez olduğunu vurguladı:

"Bu yargı baskısının odağındaki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Kendisi, İstanbul’da dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidarı değiştirebileceğini kanıtlamıştır. Sandıkta yenilemeyen bir ismi yargı eliyle yarış dışı bırakmaya çalışmak, demokrasiye açık bir müdahaledir. Siyasi yasak ve hapis cezaları istemiyle açılan davalar, sadece Sayın İmamoğlu'na değil, millet iradesine yönelik bir tehdittir. Türkiye’nin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare, zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır."

"Özgür Özel'in Öncülüğünde Ön Seçimi Destekliyoruz"

CHP’li belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’in başlattığı demokratik ön seçim sürecini desteklediklerini belirtti. Bildirgede, ön seçim kararının "siyasi tarih açısından devrim niteliğinde olduğu" ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleme kararı, siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Partimiz, siyasi tarihimizin en kritik dönemlerinde gerçekleştirdiği demokratik açılımların mimarı olmuştur ve bugün de demokrasinin ağır saldırılar altında olduğu bir dönemde büyük bir adım atmıştır. Tüm üyelerimize Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi vererek en geniş meşruiyet zemini oluşturulmaktadır."

Bu süreçte ön seçime katılmayacağını ancak üyelerin kararına saygı duyacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür edildi.

"Bu süreçte ön seçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

İmamoğlu’na Çağrıda Bulunan 18 İl Belediye Başkanı

Toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olması için çağrıda bulunan 18 belediye başkanı şu isimlerden oluştu:

✅ Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

✅ Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi

✅ Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir

✅ Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem

✅ Bilecik Belediye Başkanı Melek Mizrak Subaşı

✅ Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

✅ Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz

✅ Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek

✅ Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan

✅ Giresun Belediye Başkanı Akın Fuat Köse

✅ Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı

✅ Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal

✅ Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen

✅ Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci

✅ Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz

✅ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım

✅ Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel

✅ Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem

Toplantıya katılamayan ve çağrıda imzası bulunmayan belediye başkanları ise şunlar oldu:

❌ Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

❌ Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya

❌ Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

"Erken Değil, Derhal Seçim"

Sonuç bildirgesinin en dikkat çeken bölümü ise Ekrem İmamoğlu'na yapılan çağrı oldu. CHP'li il belediye başkanları, İmamoğlu’nun muhalefetin en güçlü ismi olduğunu belirterek onu ön seçimde aday olmaya davet etti:

"İstanbul’da siyasi iktidar karşısında dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz."

Ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, CHP’nin erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde dile getireceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır. Türkiye'nin sorunları karşısında artık zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Erken değil, derhal seçim!"

CHP’li il belediye başkanlarının yayınladığı bu bildirge, CHP içinde ön seçim tartışmalarını resmen başlatmış oldu. Mansur Yavaş’ın yarışa katılmayacağını açıklamasıyla birlikte, parti içindeki gözler artık Ekrem İmamoğlu’nun kararına çevrildi.

Ön seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Ekrem İmamoğlu’nun aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak CHP’li belediye başkanlarının bu ortak çağrısı, parti içinde İmamoğlu’na yönelik güçlü bir destek dalgası olduğunu gösteriyor.

CHP'nin erken seçim talebini daha yüksek sesle dile getirmesiyle, önümüzdeki dönemde siyasetin hareketlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA