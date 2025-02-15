En dikkat çekici çıkışlarından biri ise parlamenter sistem vurgusu oldu. Yavaş, eline gelen bir ankette halkın yüzde 67’sinin parlamenter sisteme dönüş istediğini belirterek, "Parlamenter sistem mutlaka olmalı. Bir kişinin her şeyi yönetmesi mümkün değil. Tek başına karar almanın getirdiği sıkıntıları hepimiz görüyoruz" dedi.

İfade ve Basın Özgürlüğü Üzerine Mesajlar

Konuşmasında, sanayicilerin ve iş insanlarının hükümete yönelik eleştirilerinin susturulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayicilerimiz ve iş insanlarımız beklentilerini, taleplerini dile getirirken eleştiriler de yapabilirler. Ancak eleştirilerini dile getirdiklerinde yargıyla karşılaşmaları, cezalandırılmaları kabul edilemez. Bir kahveye gittiğinizde vatandaş bir konuda şikâyet ettiğinde, o şikâyet aslında bir çözüm önerisi de barındırır. Bu nedenle eleştiriye açık olmak zorundayız. Toplumu yöneten herkes, siyasetçiler ve sanatçılar dâhil, en ağır eleştirilere katlanmak zorundadır."

Yavaş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüne vurgu yaptığını hatırlatarak, "Bu sözleşmeye imza attıysak gereğini de yerine getirmek zorundayız. Toplumun önündeki insanların eleştiriye tahammülü olmalı" dedi.

Ankara’daki İstihdam Sorununa Çözüm

İstihdam konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Kariyer Merkezi" üzerinden organize sanayilerle iş arayanları buluşturduklarını ifade etti.

"Şu an 300 bin kadar özgeçmiş var. Organize sanayilerle bağlantı kurduk. İşletmeler ihtiyaç duydukları elemanları bizim üzerimizden talep edebiliyor. Hatta sanayicilerimizle ortaklaşa meslek kursları açarak, ihtiyaca yönelik iş gücü yetiştirmek için iş birliği yapıyoruz. Biletlerini ve yemeklerini biz karşılıyoruz. Yeter ki insanlar işsiz kalmasın, kimse başkasının desteğine muhtaç olmasın."

Ankara’daki Metro ve Ulaşım Projeleri

Ankara’daki metro projeleri hakkında da bilgi veren Yavaş, mevcut hatların borçlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Özellikle Mamak Metrosu ihalesini daha düşük maliyetle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mamak Metrosu'nun ihalesini seçimden önce yaptık, ancak beklediğimizden 200 milyon Euro fazla teklif verdiler. Biz bu ihaleyi iptal ettik ve daha sonra 187 milyon Euro daha ucuza ihale ettik. Eğer mahkeme sürecinde önümüz kesilmezse Mamak Metrosu'nun temelini en kısa sürede atacağız."

Mevcut metro borçları hakkında da bilgi veren Yavaş, "Çayyolu Metrosu’nun borcunu bitirdik. Batıkent Metrosu’nun borcunu da Şubat ayında bitiriyoruz. O metroları biz yapmış olacağız, Ulaştırma Bakanlığı değil" dedi.

Parlamenter Sistem Vurgusu

Konuşmasının sonunda parlamenter sisteme dönüşün gerekliliğine dikkat çeken Yavaş, başkanlık sisteminin yönetimde büyük aksaklıklar yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Dün elime gelen bir ankette yüzde 67 oranında vatandaşımız 'yeniden parlamenter sisteme dönülsün' diyor. Çünkü bir insanın her şeyi tek başına yönetmesi mümkün değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi bir yapıda bile birçok işimiz aksıyor. Eğer yöneticiler, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmazsa, bu sistem sürdürülebilir değil. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin yönetim sistemlerine bakın, hepsi şeffaf ve hesap verebilir mekanizmalara sahip."

Türkiye’nin yeniden hukuk devleti ilkelerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Yatırımcı güven istiyor, hukukun üstünlüğünü hissetmek istiyor. Eğer ülkede hukuk ve demokrasi olmazsa, ekonomi de zarar görür" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA