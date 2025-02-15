Başkan Zeynel Karadağ, taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Türk Halk Müziği’nin efsane isimlerinden Kahtalı Mıçe’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. O, sadece türküleriyle değil, samimiyeti, mütevazı duruşu ve halkına olan bağlılığıyla da gönüllerde taht kurmuş bir sanatçıydı. Onun sesinde memleket özlemi, onun türkülerinde sevda, hasret ve vefa vardı. Halkının duygularını en saf haliyle anlatan bu büyük sanatçıyı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki, onun türküleri dilden dile, gönülden gönüle yaşamaya devam edecek. Kahtalı Mıçe’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum."

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA