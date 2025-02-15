Başkan Emircan Ahmet Alsan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’ın, Kahta’nın ve bu toprakların yetiştirdiği en büyük seslerden biri olan Kahtalı Mıçe’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. O, türküleriyle hepimizin yüreğine dokundu. Gurbette olanlar, hasret çekenler, sıla özlemi duyanlar, onun sesiyle teselli buldu. Bugün, onun sesi sustu ama yüreğimizde yankılanmaya devam edecek. Onun türküleriyle büyüdük, onun sesiyle özlemimizi giderdik. Bütün gurbet kuşları bugün öksüz kaldı. Kahtalı Mıçe’yi asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerine ve tüm Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum."

Uzun süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA