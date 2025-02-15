Erol Polat, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’ımızın ve Kahta’nın yetiştirdiği büyük bir değer olan, halk müziğimizin usta sesi Kahtalı Mıçe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, sadece güçlü sesiyle değil, kültürümüzü yaşatma konusundaki çabalarıyla da hafızalarımıza kazınmıştır. Anadolu müziğine kattıkları ve türküleriyle hafızalarda her zaman yaşayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum.”

Uzun süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA