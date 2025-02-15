İsmail Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan Kahtalı Mıçe’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisi, türküleriyle sadece Adıyaman’da değil, tüm Türkiye’de hafızalara kazınmış bir sanatçıydı. Geleneksel müziğimizi yaşatma konusundaki gayreti ve halk müziğine kattıkları unutulmayacaktır. Onun sesi, türküleri ve Adıyaman’a olan sevgisi her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

Uzun süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : PHA