Başkan Turabi Bayır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’ın kültürel mirasına ve müziğine büyük katkılar sunan, türküleriyle yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yıllarca sesiyle ve türküleriyle halkımıza eşlik eden usta sanatçımız, sadece müziğiyle değil, mütevazı kişiliğiyle de örnek alınan bir insandı. Adıyaman’ın sesi olan Kahtalı Mıçe’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum.”

Uzun süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenle defnedilecek.

Kaynak : PHA