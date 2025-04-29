Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde düzenlenecek yüzme kursları için başvurular alınmaya başladı. Kayıtlar, sadece kimlik belgesiyle haftanın altı günü kompleks içerisindeki başvuru masasında yapılabiliyor. Eğitimler, yaş gruplarına göre ayrılmış seanslarla yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecek.

6 Eğitmen Görev Yapacak

Yüzme eğitimleri, cankurtaran sertifikasına sahip altı uzman eğitmen eşliğinde verilecek. Eğitimlerde, 6-11 yaş arası çocuklara temel yüzme becerileri kazandırılacak. Ayrıca, yetişkin kadınlar ve erkekler için ayrı seanslar düzenlenerek hem spor hem de sosyalleşme imkânı sunulacak.

Ampute Bireyler İçin Ücretsiz Havuz Terapisi

6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz havuz terapisi uygulaması da bu yıl devam edecek. Fiziksel ve ruhsal iyileşmeyi hedefleyen terapi programı, uzman gözetiminde yapılacak ve katılımcılara hiçbir ücret yansıtılmayacak.

Başkan Tutdere: “Çocukları spora yönlendirmek önceliğimiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz spor okullarının önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz yaz spor okullarında, bu yıl da yüzme branşında eğitimlere başladık. Temel yüzme becerilerini kazandırmanın yanı sıra, gençlerimizi spora yönlendirmeyi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz.”

Tutdere ayrıca, özel gereksinimli bireyler için hayata geçirilen desteklerin süreceğini belirterek, “Ampute vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz terapi programlarımız da devam edecek. Toplumsal iyileşme ve bireysel gelişim için her kesimi kapsayan hizmetler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA