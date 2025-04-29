DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emekçilerin yaşadığı sorunlara ve Adıyaman’daki ekonomik zorluklara dikkat çekti. Anaç, özellikle depremin ardından şehrin ekonomik çöküş yaşadığını ve işsizliğin büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, emeğin sömürülmesine karşı olduklarını vurguladı.

“Adil ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele Ediyoruz”

Açıklamasında “Emeğin ve alın terinin kutsallığına inanıyoruz” diyen Anaç, şunları söyledi:

“Tütün tarlalarında nasırlaşmış elleriyle çalışanların, meyve bahçelerinde ve tarım alanlarında ter döken çiftçilerimizin, fabrikalarda gecesini gündüzüne katan emekçilerimizin emeğini sömüren her düşüncenin, her sistemin karşısındayız. Bu şehirde yaşanan yıkımın ardından bizlere sefaleti reva görenlere, yoksulluğu ve işsizliği kader gibi gösterenlere karşı haykırıyoruz: Bu düzen böyle gitmeyecek.”

“İnsanca Yaşam İçin Mücadele İnsani ve Vicdani Sorumluluktur”

DEVA Partisi’nin temel yaklaşımının adalet ve eşitlik olduğunun altını çizen Anaç, “İnsanca yaşamanın ve özgür bir hayatın hüküm sürdüğü bir düzen için durmaksızın mücadele etmek insani ve vicdani bir sorumluluğumuzdur” dedi.

“Adalet Bekleyen Emekçilerin Yanındayız”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomik kriz, işsizlik, güvencesiz çalışma, gelir adaletsizliği, sendikal hak ihlalleri... Bu şartlar altında emeğin hakkını savunmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Biz, alın terinin karşılığını alamayan, adalet bekleyen, insanca çalışma şartları isteyen emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Emek ve alın teri üzerinden haksız kazanç sağlayan sistemleri reddediyor, herkes için adalet ve hakkaniyet talep ediyoruz.”

“İnsana ve Alın Terine Değer Verilen Bir Sistem Kurulmalı”

Mehmet Anaç, DEVA Partisi olarak taleplerini şöyle sıraladı:

Hakça paylaşımın sağlandığı adil bir düzen,

Adaletin ve hukukun üstün olduğu bir sistem,

İnsana, emeğe ve alın terine değer verilen bir çalışma hayatı.

“Yaşasın Emek, Yaşasın Adalet”

Anaç, açıklamasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, “Yaşasın emek, yaşasın adalet! Bijî ked, bijî edalet!” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

Kaynak : PHA