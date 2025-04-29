İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık koltuğuna oturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Duruşma, yoğun katılım nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmaya Yoğun Katılım: Özgür Özel ve Diğer Partilerden Destek

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ile çok sayıda Zafer Partisi yöneticisi ve partili izledi. Adliye önünde güvenlik önlemleri alınırken, salona alınmayan bazı Zafer Partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Partililer, sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Özdağ: “Konuşmamda Hakaret Yok, Bilimsel Eleştiri Var”

Kimlik tespitinin ardından söz verilen Özdağ, savunmasında 21 Ocak’ta ifadeye çağrılmasının ardından tutuklamaya sevk edildiğini hatırlattı. Kayseri’deki Suriyeli sığınmacı protestoları üzerinden kışkırtma iddiasıyla da yargılandığını söyleyen Özdağ, siyasi bir süreçle karşı karşıya olduğunu ifade etti:

“Erdoğan’ın Atatürk’e yönelik eleştirileri temelsizdir. Bu söylemlerin ardında Atatürk’ün laiklik anlayışına olan karşıtlık vardır. Benim sözlerim hakaret değil, tarihsel ve bilimsel eleştiridir. En ufak bir kişisel hakaret içermemektedir. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum.”

Savcı Mütalaa İçin Süre İstedi

Savunmaların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek duruşmayı 10 Eylül 2025 tarihine erteledi.

İddianameden Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin, “onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici” nitelikte olduğu, bu nedenle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediği savunuluyor.

İddianamede Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilirken, TCK 53. madde gereğince kamu görevlerinden yoksun bırakılması da isteniyor.

Kaynak : PHA